Тюменцы-победители "Абилимпикса" получат именные денежные сертификаты

Церемония награждения победителей национального чемпионата "Абилимпикс" 2022 года пройдет 2 декабря в Легкоатлетическом манеже с участием замгубернатора Алексея Райдера.

За первое место предусматриваются сертификаты на сумму 100 тысяч рублей, второе место 75 тысяч рублей, за третье – 50 тысяч рублей.

Сертификаты можно использовать как на оплату дополнительного образования, так и на приобретение технических средств реабилитации (ТСР). Как именно реализовать сертификат – решает сам победитель. Если стоимость приобретаемых товаров или услуг превышает сумму сертификата, чемпион может использовать его в качестве части оплаты, а доплату произвести из собственных средств.

Перечень специализированных технических средств реабилитации и образовательных организаций, в которых принимается такой сертификат, опубликованы на сайте "Абилимпикс".

На мероприятии будут также вручены награды победителям национального чемпионата "Абилимпикс" по 17 дополнительным компетенциям из Тюменской области, соревнования по которым прошли в очно-дистанционном формате с 19 по 29 сентября на образовательных площадках региона. Призовые места по дополнительным компетенциям из Тюменской области заняли 5 человек.

В соответствии с Постановлением Правительства Тюменской области "Об утверждении порядка поощрения победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства в рамках движения "Абилимпикс", экспертов-тренеров, подготовивших победителей и призеров" победителям национального чемпионата "Абилимпикс" предусмотрено денежное вознаграждение в размере 50 000 рублей за 1 место, 40 000 рублей за 2 место и 30 000 рублей за 3 место. Победителям по дополнительным компетенциям из нашего региона будет вручено денежное вознаграждение в соответствующих размерах.

Также победители национального чемпионата "Абилимпикс" по дополнительным компетенциям получат сертификаты проекта "Больше, чем путешествие" платформы "Россия - страна возможностей".