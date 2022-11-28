Более 1 100 тюменских мам прошли профпереобучение

Ежегодно в органы службы занятости населения обращается более 10 тысяч женщин, из них более 4 тысяч женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей. При содействии органов занятости населения более 50% от обратившихся находят работу (доходное занятие), из них порядка 12% трудоустраиваются на рабочие места с неполным рабочим днем или неполной рабочей неделей, свободным режимом работы, гибким режимом работы, сменным графиком работы.

Больше всего тюменок привлекают программы обучения федерального проекта "Содействие занятости". Получить дополнительное образование или более востребованную профессию смогли более 500 женщин, находящих в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет. А также более 600 мам, не состоящих в трудовых отношениях и имеющих детей в возрасте до 7 лет.

В текущем году продолжается работа по апробированию услуги по обучению женщин в рамках государственного социального заказа. Для прохождения обучения женщинам выдано 50 социальных сертификатов.

Кроме повышения профессиональной квалификации, служба занятости оказывает нуждающимся бесплатную психологическую поддержку и проводит профориентационное тестирование.

За консультациями можно обратиться по телефону горячей линии +7 (3452) 27-36-05. Контакты отделений центра занятости размещены на Интерактивном портале департамента труда и занятости населения Тюменской области.