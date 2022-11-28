В Тобольск станут чаще возить столичных школьников

"ЗапСибНефтехим" летом стал одной из площадок в пилотном образовательном проекте для московских школьников "Город открытий", который реализует Мостуризм. Делегация комитета по туризму города Москвы побывала на предприятии, участники встречи обсудили дальнейшее сотрудничество по организации экскурсионных туров в Тобольск, включая визиты на нефтегазохимическое производство, сообщает пресс-служба СИБУРа.

Проведение обзорно-ознакомительных экскурсий по производствам "ЗапСибНефтехима" началось еще в 2014 году и первоначально было ориентировано на местных жителей. Однако по мере роста турпотока в Тобольск стал очевиден интерес к флагману отечественной нефтегазохимии и со стороны гостей города. Это стало отправной точкой для развития наряду с историческими турами нового направления – промышленного туризма.

"В современном мире все больше прослеживается запрос на открытость и искренность, что полностью отзывается корпоративной политике СИБУРа. Для нас промтуризм – это интересный способ коммуникаций с различными аудиториями, донесения своей миссии, инструмент формирования репутации компании, продвижения регионального бренда и профессиональной ориентации школьников. За последние несколько лет в рамках промышленных экскурсий на Запсибнефтехим побывало более 4 тысяч детей и взрослых. Это актуальное для нас направление корпоративной социальной ответственности, в развитие которого мы заинтересованы", - сказала член Правления СИБУРа Марина Медведева.

Первый самостоятельный проект, связавший промышленный туризм и историко-культурное наследие, стал "Город открытий", организованный совместно с комитетом по туризму города Москвы и департаментам потребительского рынка и туризма Тюменской области. Участниками проекта являются московские школьники 7-11 классов, отличившиеся в учебе и общественно значимой работе. Первую группу учеников "ЗапСибНефтехим" принял летом этого года.

"Я высоко оцениваю промежуточные итоги и актуальность "Города открытий". Очень важно показывать детям, как вживую выглядят производственные процессы, какие передовые высокотехнологичные предприятия есть в нашей стране. Это расширяет кругозор, готовит подростков к осознанному выбору профессии, - отметил первый заместитель руководителя аппарата мэра и Правительства Москвы, председатель комитета по туризму Евгений Козлов. – Тобольску есть чем удивить и взрослых гостей. Начиная даже с аэропорта – уютного, современного, аутентичного. Думаю, многие его оценят".

Помимо организации и продвижения экскурсий на собственной площадке компания активно участвует в работе по реализации туристического потенциала всего Тобольске. СИБУРом был построен тобольский аэропорт Ремезов, который с осени прошлого года начал принимать пассажирские рейсы и значительно улучшил транспортную доступность города для гостей. Только за 9 месяцев этого года Тобольск посетили свыше 268 тыс. туристов. Однако в ближайшие годы стоит амбициозная цель кратно увеличить данную цифру. Над решением этой задачи сегодня работает большая команда из представителей органов власти и компаний-туроператоров, специалистов сферы гостеприимства, маркетинга и др.

По итогам визита в Тобольск достигнута договоренность, что власти Москвы внесут Тобольск в список рекомендуемых маршрутов для поездок московских школьников во время каникул. Также в следующем году планируется масштабировать "Город открытий" на другие города страны, связанные с Тобольском авиасообщением.

"К развитию туризма мы подходим комплексно, системно повышая уровень сервиса, транспортную доступность. Это и открытый в прошлом году аэропорт Ремезов, и запуск из Тюмени в Тобольск брендированных электричек Visit Tyumen. Мы работаем с внутренними туроператорами УрФО и федеральными брендами, запускаем чартерные программы. Среди любителей истории пользуется большой популярностью открытый в этом году комфортный круиз Москва – Казань – Тюмень – Тобольск – Пермь. Сейчас прорабатывается новый маршрут "От Кремля до Кремля", который свяжет Москву и Тобольск. Также при участии СИБУРа завершается разработка мастер-плана развития города до 2030 года, который определит роль туристической отрасли в этом развитии и даст понятный сигнал бизнесу в какие сегменты стоит инвестировать. Мы благодарны СИБУРу за активное участие в развитии туристической отрасли в регионе, за открытость и готовность к экспериментам", - сообщил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.