С начала 2022 года в Тюменской области трудоустроено более 36 тысяч человек

С 1 января по 23 ноября в органы службы занятости населения Тюменской области за содействием в поиске подходящей работы обратилась 52 650 человек. Трудоустроено за этот же период 36 198 человек. Численность граждан, направленных на профессиональное обучение с начала года составляет 2 135 человек. Работодателями Тюменской области заявлено 24,1 тысячи вакансий, сообщает дептруда ТО.

Высокий спрос на работников строительной отрасли - 3,8 тыс. вакансий. По-прежнему остаются востребованными водитель автомобиля, монтажник, бетонщик, каменщик, водитель вездехода, машинист экскаватора, машинист крана автомобильного, сварщик арматурных сеток и каркасов, электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию, изолировщик, электрогазосварщик, плотник, облицовщик-плиточник, электрик цеха, производитель работ (прораб) (в строительстве), арматурщик, электромонтажник по кабельным сетям, электросварщик ручной сварки, маляр, машинист бульдозера.

9,2 тыс. вакансий заявлено в образовании, сельском хозяйстве, торговле, обрабатывающих производствах. В данном сегменте требуются учителя различных предметов, изготовитель полуфабрикатов из мяса птицы, овощевод, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, обработчик птицы, оператор птицефабрик и механизированных ферм, ветеринарный врач, продавец, швея, товаровед, слесарь по ремонту автомобилей, повар, фармацевт, электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, слесарь по сборке металлоконструкций, укладчик пиломатериалов, деталей и изделий из древесины, электрогазосварщик, пекарь, слесарь механосборочных работ, рамщик, слесарь-ремонтник, рабочие неквалифицированного труда.