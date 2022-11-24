Тюменский губернатор поручил всем своим заместителям заниматься вопросами инвестиций

Для развития экономики нужны новые инвестиции, но если ранее можно было рассчитывать на крупных зарубежных инвесторов или компании из других субъектов РФ, то в новых условиях ставку приходится делать на внутренние ресурсы, в том числе небольшие инвестпроекты, и работой по поиску и поддержке таких инициатив должны заниматься все заместители губернатора, отметил в послании губернатор Александр Моор.

"Новая реальность порождает новый тип инвестора с новыми экономическими задачами. Для нас это значит, что мы должны заново пересмотреть наши инвестиционные предложения. В этом году мною был сделан первый важный шаг в этой работе. Теперь в правительстве за привлечение инвестиций отвечает не один, а все заместители губернатора, чтобы в меняющихся условиях не упустить новые, не всегда очевидные возможности экономического роста", - отметил в выступлении Александр Моор.