Евгений Заболотный: бюджет Тюмени на 2023 год созвучен основным тезисам послания губернатора

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Губернатор Тюменской области Александр Моор выступил с ежегодным посланием региональному парламенту, озвученные им тезисы созвучны проекту бюджета города Тюмени на 2023 год, что подтверждает консолидацию разных уровней власти в стремлении обеспечить условия для дальнейшего повышения социального благополучия территорий и их экономического развития, отметил председатель Тюменской гордумы Евгений Заболотный.

"В своем послании губернатор обозначил приоритеты в работе на ближайшее время. Мысленно сравнивая его выступление с проектом нашего бюджета, мы понимаем, что в бюджете Тюмени просматривается реализация послания губернатора для каждого гражданина нашего города. Это очень важная взаимосвязь, ведь единство команды - значительная часть успеха Тюменской области и города Тюмени", - подчеркнул Евгений Заболотный, комментируя послание и проект бюджета города.

В общении с журналистами после заседания гордумы спикер отметил, что в послании губернатора всегда даются оценки происходящих событий и ставятся задачи на ближайшее время. И в этот раз глава региона конкретно и точно опередил и политическую составляющую сегодняшнего дня, и развитие экономики.

"Наше заседание было во многом созвучно посланию. Губернатор поставил задачу по консолидации общества, по развитию патриотизма в обществе. Мы начали заседание думы именно с этого: необходимость патриотического воспитания молодежи, дальнейшая пропаганда исторического и героического прошлого города, развитие интереса к истории, работа с молодежью — те составляющие, на которые мы должны обратить внимание", - уверен Евгений Заболотный.

Тема консолидации сил прозвучала при обсуждении бюджета. "Мы оценили, как будет выглядеть бюджет в консолидированном виде, как над благополучием города, его дальнейшим развитием будут работать и муниципальные, и областные власти, и фонды, и ресурсоснабжающие организации", - пояснил председатель гордумы.

Что касается поиска внутренних ресурсов, о которых в послании также упоминается, то в 2023 году в Тюмени запланировано увеличение на 5% собственной налоговой базы, поступающей в бюджет города. "Это очень приличный рост, особенно с учетом нынешней экономической ситуации", - отметил Евгений Заболотный.

Подытоживая сказанное, председатель думы подчеркнул, что реализация всех муниципальных программ и планов по дальнейшему развитию городской среды в Тюмени продолжится, необходимые ресурсы и средства для обеспечения жизнедеятельности в муниципалитете есть.