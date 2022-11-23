"Россети Тюмень" ввели режим повышенной готовности в Тюмени и Тюменской области

"Россети Тюмень" ввели Режим повышенной готовности на территории ответственности филиала Тюменские электрические сети в связи с прогнозируемым похолоданием до -31 °С ночью 23-27 ноября.
На оперативном дежурстве в Тюменской области находятся 117 бригад в составе 441 специалиста и 130 единиц спецтехники, а также 44 резервных источника электроснабжения суммарной мощностью 6,1 МВт.
При необходимости к ликвидации последствий возможных нарушений электроснабжения будут привлечены дополнительные силы. Общая численность оперативного персонала компании составляет 184 бригады в составе 830 специалистов и 369 единиц спецтехники. Для резервного питания потребителей может быть задействовано 77 дизель-генераторных установок общей мощностью более 11 МВт.
Сообщить о нарушениях электроснабжения или замеченных повреждениях энергообъектов можно по бесплатному номеру единого контакт-центра группы компаний "Россети" 8-800-220-0-220.
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