"Росводоканал Тюмень" локализовал утечку из водовода в районе ТЭЦ-1 в Тюмени

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Видео с фонтаном воды, образовавшемся из-за повреждения магистрального водовода, появилось днем в телеграм-каналах, "Росводоканал Тюмень" позже сообщил, что произошло повреждение старой стальной трубы в районе ТЭЦ-1, утечка локализована.

"Специалисты "Росводоканал Тюмень" локализовали утечку из водовода в районе ТЭЦ-1. Ведутся работы по восстановлению целостности трубы. Одновременно работает откачивающая техника. Поврежден магистральный водовод, диаметром 1000 мм. Труба стальная 1979 года. ... Система закольцована. Благодаря этому границы отключения водоснабжения максимально сужены", - отмечают в компании.

Сообщается, что временно ограничено водоснабжение в двух многоквартирных домах по адресам: ул. Харьковская, 83 и 85. Жителям этих домов будет организован подвоз воды. График подвоза воды будет доведён до жителей через управляющие компании.

В администрации города уточнили, что "под отключение попало 5 жилых домов, 31 административное здание".