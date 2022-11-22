Омичи запустят в Ишимском районе цех по переработке молока

Цех по производству пастеризованного молока, сыра, творог, масла и сметаны в селе Пахомова откроет омская компания "Сибирское молоко".

Объём инвестиций составит 30 миллионов рублей, планируется создать 10 рабочих мест.

На арендованном участке компания уже возвела два цеха по приёмке и переработке молочной продукции, ведётся монтаж оборудования. После выхода на проектную мощность предприятие планирует перерабатывать до 20 тонн молока в день. В перспективе – строительство дополнительного цеха для производства еще нескольких видов продукции.

Реализация началась в рамках проекта "Акселерация муниципальных команд", реализуемого Фондом "Инвестиционное агентство Тюменской области" по инициативе советника губернатора, президента ТПП Ольги Езикеевой. В инвестагентстве отметили, что в районе производится более 28 тысяч тонн молока в год, но "нет предприятий по переработке молочной продукции", поэтому "администрация муниципалитета поставила перед собой задачу и активно включилась в работу по поиску инвестора и организации такого производства".