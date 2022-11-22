Плановые ремонты завершены на инфраструктурных объектах АО "Транснефть – Сибирь" в трех регионах

АО "Транснефть – Сибирь" выполнило плановые ремонтные работы на нефтеперекачивающих станциях (НПС) и линейной части магистральных трубопроводов (МН), расположенных в Тюменской и Курганской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре.

В период плановой остановки работы магистрального нефтепровода Нижневартовск – Курган – Куйбышев проведена замена запорной арматуры на линейной части и линейных производственно-диспетчерских станциях (ЛПДС) "Торгили" и "Чаши". Также выполнено отключение участка МН длиной 3 км для последующей замены в рамках программы техперевооружения. Цель – поддержание высокого уровня надежности объектов транспортировки нефти.

На ЛПДС "Нижневартовская" проведены работы по подключению к системе МН Нижневартовск – Курган – Куйбышев трех подпорных насосных агрегатов после замены. Новое насосное оборудование обладает увеличенным межремонтным периодом, а повышенный КПД позволяет экономичнее использовать электроэнергию для транспортировки нефти.

Выполнено подключение к технологическим трубопроводам двух резервуаров для хранения нефти объемом 20 тыс. куб. метров каждый, построенных на ЛПДС "Каркатеевы". Еще один резервуар объемом 5 тыс. куб. м, предназначенный для хранения нефтепродуктов, подключен к системе магистрального нефтепродуктопровода Тюмень – Юргамыш на НППС "Тюмень". Объекты возведены в рамках программы технического перевооружения предприятия.

В работах было задействовано около 300 человек, использовалось свыше 70 единиц спецтехники. Плановые мероприятия по повышению надежности инфраструктурных объектов АО "Транснефть – Сибирь" проводились в строгом соответствии с нормативными документами ПАО "Транснефть" и законодательством РФ в области промышленной, пожарной и экологической безопасности.

Работа трубопроводов и нефтеперекачивающих станций возобновлена по графику, все объекты АО "Транснефть – Сибирь" функционируют в штатном режиме.