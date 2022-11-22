Работодателей просят пройти опрос о влиянии экономики и соцфакторов на рынок труда

Работодатели Тюменской области могут принять участие в определении влияния экономических и социальных факторов на развитие рынка труда, опрос проводится до 30 ноября.

Национальное агентство развития квалификаций при поддержке Минтруда России проводит ежегодный мониторинг рынка труда и опрос работодателей.

"Целью исследования является регулярное наблюдение за изменениями, происходящими в квалификационной структуре рынка труда для выявления текущих и перспективных потребностей работодателей в работниках, установления квалификационных требований, предъявляемых к работникам работодателями, определения востребованности независимой оценки квалификаций, а также определения влияния различных экономических и социальных факторов на развитие "рынка" квалификаций", - отмечается на сайте организатора.

Анкета может быть заполнена руководителем организации или подразделения, руководителем или специалистом подразделения управления персоналом, кадровой службы и др.