На улице Дзержинского в Тюмени уложат рельсы

Улица Дзержинского – старинная тюменская улица с уникальной историей и первая пешеходная в городе. Сейчас на ней заканчиваются работы по благоустройству, рабочее открытие запланировано на начало декабря, сообщил глава города Руслан Кухарук.

Глава города провел выездное совещание с директором ООО "Региональные и обсудил решения, которые реализованы при создании нового общественного пространства.

Тюменцы уже осваивают обновленную улицу, прогуливаются по ней. Сейчас на протяжении всей улицы ведется монтаж праздничной иллюминации. Качели, экспозиции, беседки, открытый коворкинг, игровые зоны для детей, различные лавочки, подсветка исторических зданий – все это уже готово. На входной группе (со стороны ДК "Нефтяник") в створе с улицей Первомайской в павильоне представлен деревянный макет квартала и экспозиция о тюменской деревянной резьбе. Еще одним интересным арт-объектом станут найденные на улице рельсы, их смонтируют на участке мостовой в начале этой недели.

"В ближайшее время на комиссии по безопасности дорожного движения мы рассмотрим вопрос об установке светофора на пересечении с улицей Комсомольской для удобства пешеходов. Для создания безопасной среды на пересечении пешеходной улицы Дзержинского и ул. Советской проводится наладка светофора с подсветкой на асфальте", - рассказал про безопасность Руслан Кухарук.

На улице планируется появится частный музей и Дом Ершова, продолжит функционировать мастерская семьи Шитовых, не так давно разместилось Тюменское агентство креативных индустрий.