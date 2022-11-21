Депутаты поддерживают единую концепцию архитектурной подсветки города

Формирование архитектурно-художественного облика Тюмени депутаты гордумы проанализировали на заседании постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию и предложили разработать единую концепцию подсветки фасадов зданий.

Работа над формированием архитектурно-художественного облика Тюмени ведется в рамках Правил благоустройства Тюмени, которые в 2019 году были приняты депутатами городской Думы в новой редакции. В настоящее время заключен контракт на выполнение капитального ремонта улицы Ленина от краеведческого музея до улицы Красина. Работы завершат в 2023 году. Еще одним примером комплексной реновации является улица Дзержинского.

Особое внимание депутаты уделили световому оформлению города. Андрей Потапов отметил, что в Тюмени разрешена абсолютно любая цветовая гамма подсветки фасадов зданий, и предложил разработать единую концепцию. "Стоит переосмыслить требования к подсветке, чтобы наш город был все-таки в одной цветовой гамме", – подчеркнул депутат.

Представители администрации доложили народным избранникам о заключении муниципального контракта, в рамках которого подрядная организация определит характеристики и концепцию архитектурной подсветки гостевых и центральных улицы города.

Алексей Чирков добавил, что создание единых требований к подсветке зданий является передовым и важным решением.

"За последние годы в формировании архитектурного образа сделан колоссальный шаг вперед. Системный подход в части организации архитектурной подсветки, конечно, заслуживает всяческих похвал", - поделился мнением заместитель председателя думы Дмитрий Осипов.

Депутатов также интересовало развитие парковок и использование земельных участков.

Так, Альбина Селезнева отметила, что по улице Домостроителей в следующем году сдается школа на 1 500 мест, в проекте только четыре парковочных места, жителей Лесобазы спрашивают, будет ли рядом плоскостная парковка. Директор департамента земельных отношений и градостроительства администрации города Дмитрий Иванов ответил, что для определения места парковки был установлен сервитут на земельный участок, и застройщику предстоит выполнить работу по организации парковочного пространства.

Евгений Бакро поинтересовался, что будет на месте недостроя по улице Камышинской. Депутату ответили, что вопрос решится после демонтажа объекта.

"Есть ли на сайте администрации раздел, куда бы гости города и жители могли направить информацию о нарушениях, предложениях, касающихся визуального образа Тюмени? – задал вопрос председатель постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию Алексей Рагозин. Руководитель профильного департамента ответил, такие площадки есть. " Например, порталы "Я решаю", "Тюмень – наш дом". Ресурсы вполне удовлетворяют потребности горожан", – добавил Дмитрий Иванов.

В завершение заседания депутаты поблагодарили сотрудников департамента за работу. Вопрос формирования архитектурно-художественного облика Тюмени остается на контроле депутатов Тюменской городской думы.