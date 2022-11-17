Тюмень поделилась с соседями опытом по программе "5 шагов для городов"

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Вчера в рамках VI Общероссийского форума стратегического развития "Города России – 2030: вызовы и действия", что проходил в Екатеринбурге, представители муниципалитетов делились опытом в разработке и реализации различных проектов, в том числе в рамках программы "5 шагов для городов" от ВЭБ.РФ. Большой интерес вызвал доклад заместителя главы Тюмени, директора департамента городского хозяйства Владимира Кильтау.

Кильтау отметил, что программа созвучна стратегии развития города и вовлечению граждан в решение различных задач муниципалитета и реализацию проектов, поэтому власти "сразу же подхватили инициативу участия в этой программе".

В рамках программы "5 шагов для городов" тюменцы представили около 300 актуальных идей. Проанализировав их, некоторые из уже реализуемых мероприятий были специально откорректированы и дополнены с учётом мнений горожан. В итоге из 36 вариантов, охватывающих различные сферы жизни городов, предложенных организаторами программы, и трехсот идей тюменцев, выработали 30 самых актуальных и максимально полезных для нашего города проектов. К их реализации приступили уже в текущем году, в числе их благоустройство сквера Юристов:

Мы уделяем таким пространствам особое внимание, потому что человек, выходя из дома, первым делом попадает в подъезд, во двор, а после проходит через такой зелёный уголок. В каждый мы стараемся вдохнуть особую идею, реализовать определённую философию, чтобы он был уникальным и пришелся по нраву тюменцам, а потому жители и гости города, проводя в них время, получали бы новые эмоции и ощущения, – поделился Владимир Кильтау.

В благоустройстве сквера Юристов было реализовано несколько новых идей: скамейки с подсветкой и подогревом, который работает только в холодное время года и зависит от температуры воздуха, и современный арт-объект "Юстиция". Проект скульптуры скрупулёзно обсуждался и согласовывался с художниками и специалистами, поскольку по задумке прекрасная статуя из металла должна была стать украшением и точкой притяжения для всего района. Так и вышло!

Также в текущем году были обустроены "карманные парки" по улицам Линейная и 70 Лет Октября.

Чтобы жители использовали спортивные элементы благоустройства по назначению, за ними закрепляются инструкторы по месту жительства. Они занимаются с тем спортивным сообществом, которое уже закрепилось на определённой территории: например, в одном дворе собираются любители скандинавской ходьбы, а в другом ребята любят играть в хоккей... В общем доступе есть информация о том, где и когда пройдёт определённая тренировка.

Мы стараемся сделать так, чтобы новое пространство круглый год было живым, вся создаваемая инфраструктура работала для жителей в режиме нон-стоп, – объяснил Владимир Кильтау. – Для этого проект обсуждаем с депутатами, общественниками, жителями, представителями различных сообществ – собираем все существующие мнения, чтобы найти общее решение, которым довольны все участники. Его в дальнейшем и реализуем.

Уделяется в Тюмени внимание и экологическим проектам. В 52 школах и крупных торговых центрах установили около 400 урн для раздельного сбора мусора. Сейчас специалисты анализируют результаты этой работы, чтобы понять, как эффективнее продолжить внедрять принцип раздельного сбора мусора и поддерживать эту идею.

Лучшие учителя России, собравшиеся в нашем городе на финал конкурса "Учитель года", и жюри конкурса приняли участие в высадке деревьев на территории школы № 94, заложив в честь предстоящего Года педагога и наставника одноимённую аллею.

Ветераны-пограничники переняли эстафету и высадили в обновлённом тематическом парке 26 декоративных яблонь Недзвецкого, известных своим красивым цветением.

В рамках экопросвещения вместе с компанией "Транснефть" в сквере Юннатов открыли новый просветительский маршрут. Событие было посвящено 70-летию образования юннатского движения в Тюменской области. Второй экомаршрут появился у Цимлянского озера. Он оборудован несколькими площадками, где можно провести полевые опыты с помощью мобильной лаборатории, понаблюдать за местной флорой и фауной в бинокли, послушать о палеонтологических исследованиях и поучаствовать в экскурсии по озеру с помощью очков виртуальной реальности.

Ещё один необычный проект, реализованный этим летом, – мозаичный триптих-панно на бетонном заборе по улице Челюскинцев, 30. По инициативе тюменцев и за счёт городского бюджета в течение 21 дня 300 горожан собрали в единое целое 28 квадратных метров материала, создав три ярких мозаичных панно, украшающих городское пространство.

Кроме того, улицы нашего города украсили 11 объектов в стиле стрит-арт, посвященных выдающимся женщинам Тюменской области. А на здании рынка "Михайловский" появился самый большой в регионе мурал. Два месяца 12 художников работали над изображением, израсходовав 4 тысячи баллончиков аэрозольной краски. Его площадь составила более 4 тысяч квадратных метров, проект вошел в пятерку самых масштабных муралов в стране:

Это частная инициатива, которую мы поддерживаем. Приветствуется, когда предприниматели, продвигая свой бизнес, предлагают для реализации креативные идеи, украшающие город.

Рассказал он и о новой современной площадке для уличного баскетбола, что появилась у центра "Тюмень-дзюдо" вместо автомобильной стоянки. Летом здесь открылась великолепная спортивная зона с современными уличными тренажерами, беговой дорожкой и главное – с отвечающей международным требованиям баскетбольной площадкой, где можно проводить соревнования любого уровня – от городских до всероссийских и даже международных.

На Цветном бульваре установили первую в городе мобильную бетонную скейт-площадку, специально предназначенную для выполнения трюков на скейтбордах, самокатах и велосипедах.

Большой интерес тюменцы проявили и к празднованию Дня города. По их предложениям в программу праздника были интегрированы гастрономические фестивали и городские пикники. Один из них – праздник мороженого – прошёл в сквере Льва Ровнина и собрал множество юных и взрослых сладкоежек. Не менее оживлённый интерес вызвал и фестиваль плова Di-Plov, что прошел в Заречном парке.

В августе при поддержке Россельхозбанка в Тюмени состоялся фестиваль фермерской продукции "Своё". В октябре в тюменских школах прошли своп-вечеринки по обмену книгами, игрушками, одеждой, аксессуарами… В День России тюменцы прокатились по центру города, распространяя атмосферу велофестиваля.