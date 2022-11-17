Вопросы совместного использования и охраны трансграничных рек обсудили в Тюмени представители РФ и Казахстана

ХХХ заседание Совместной Российско-Казахстанской комиссии по совместному использованию и охране трансграничных водных объектов проходит в Тюмени, открылась встреча обсуждением итогов двухстороннего мониторинга состояния рек Волга, Урал, Тобол, Ишим, Иртыш, далее в планах сторон - работа с дорожными картами.

Открыл заседание губернатор Тюменской области Александр Моор, отметив важность двухстороннего сотрудничества:

За период работы созданы оптимальные условия прохождения весеннего половодья и наполнения водохранилищ. Мы эффективно решаем вопросы водообеспечения населения и отраслей экономики. Ежегодно сторонами достигается договоренность по режиму работы Сергеевского водохранилища.

Заместитель руководителя Федерального агентства водных ресурсов РФ Вадим Никаноров поблагодарил губернатора и правительство за содействие в организации работы. Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Серикалий Мукатаев подчеркнул, что современные экологические вызовы требуют углубления сотрудничества между Россией и Казахстаном.

На заседании комиссии заслушаны отчеты о пропуске весеннего половодья, наполнении водохранилищ и условиях водообеспечения населения и отраслей экономики, о состоянии и результатах проведения государственного мониторинга водных ресурсов трансграничных рек Волга, Урал, Тобол, Ишим, Иртыш. Речь также шла о проведении водоохранных мероприятий, направленных на улучшение состояния водных ресурсов. В числе общих проблем отмечены маловодность рек, в ряде рек пониженное качество воды.

По итогам заседания стороны решили усилить совместный мониторинг состояния трансграничных рек.

"Качество воды выходит сейчас на первое место. Поэтому наши совместные рабочие группы сосредоточатся на выявлении источников загрязнений. Это ежедневная работа, которая необходима для обеспечения благополучия наших стран", - отметил Вадим Никаноров.

"Изменение климата повлияло на водные ресурсы. В связи с этим мы усиливаем совместную работу по трансграничным рекам. Потому что только благодаря сотрудничеству мы сможем обеспечить водой все отрасли экономики и сохранить экосистему", - добавил Серикалий Мукатаев.

"На заседании комиссии также достигнута договоренность о совместных действиях для предотвращения негативных последствий весеннего паводка на территории Тюменской области. Контакты будут поддерживаться по линии Нижне-Обского БВУ, МЧС и региональных органов власти", - отмечают в правительстве области.