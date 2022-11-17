В регионах УрФО в октябре инфляция составила 10,38%

Инфляция в Тюменской области в октябре 2022 года по сравнению с сентябрем снизилась на 0,72 п.п., до 9,02% и остается ниже, чем в Уральском федеральном округе (10,38%) и России (12,63%). Замедление инфляции в регионе обусловлено сдержанным потребительским спросом, расширением предложения продовольственных, а также непродовольственных товаров на отдельных сегментах рынка за счет налаживания механизма параллельного импорта, сообщается на сайте ЦБ РФ.

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары снизился с 13,42% в сентябре до 11,76% в октябре 2022 года. Увеличение объемов отечественного производства мяса птицы способствовало замедлению годового роста цен на мясо курицы и индейки. Дополнительное влияние на динамику цен оказало и увеличение объемов производства комбикормов, а также меры государственной поддержки животноводческих организаций, позволившие снизить давление со стороны их издержек. Благодаря этому в октябре продолжил замедляться годовой рост цен на молоко и молочную продукцию, мясные субпродукты и полуфабрикаты.

Поступление на прилавки магазинов отечественных, в том числе тюменских овощей в большем, чем годом ранее объеме продолжило оказывать сдерживающее влияние на цены. Благоприятные погодные условия в текущем году позволили вырастить и собрать хороший урожай. В результате ускорилось годовое удешевление картофеля, капусты, свеклы, моркови, а репчатый лук и чеснок стали стоить дешевле, чем годом ранее. На динамику стоимости огурцов повлиял эффект высокой базы прошлого года, когда на фоне неблагоприятных погодных условий росли издержки на обогрев теплиц. Расширение географии и объемов импортных поставок, а также рост предложения отечественных фруктов в результате увеличения их сбора в текущем году, способствовали ускорению годового удешевления яблок и груш.

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в октябре 2022 года по сравнению с сентябрем снизился на 1,04 п.п., до 4,82%. В основном это обусловлено сохранением сдержанной потребительской активности. Ослабление спроса на фоне ограниченного ассортимента предлагаемых к продаже моделей и комплектаций новых легковых автомобилей привело к снижению годовых темпов прироста цен на них. Удешевление импортных подержанных автомобилей ускорилось.

Также по причине сдержанного потребительского спроса и постепенного налаживания параллельного импорта ускорилось годовое удешевление одежды, обуви и телевизоров, смартфоны стали стоить дешевле, чем годом ранее. В результате сокращения издержек отечественных производителей на древесину, предложение которой выросло на внутреннем рынке за счет экспортных ограничений, замедлился годовой рост цен на некоторые виды мебели.

Годовой темп прироста цен в сфере услуг в октябре увеличился до 10,69%, после 9,10% месяцем ранее. Заметный вклад в ускорение показателя внесла динамика цен на коммунальные услуги, что обусловлено эффектом низкой базы прошлого года. С 01.10.2021 в области была введена новая система начисления платежей за отопление и горячее водоснабжение, в результате чего у части населения снизились тарифы на коммунальные услуги: жители домов старого фонда и новостроек стали оплачивать услуги по одинаковым тарифам.

Восстановление спроса на зарубежные туры, цены на которые отличаются повышенной волатильностью, в условиях ограниченного предложения маршрутов и рейсов способствовало ускорению роста цен на услуги в сфере зарубежного туризма. В частности, увеличились годовые темпы прироста цен на туры в Турцию и Египет.

Инфляция в регионах Уральского федерального округа в октябре продолжила замедляться и составила 10,38%, это обусловлено ростом количества предложений и снижением издержек производителей в сегменте продовольственных товаров.

В связи с хороший урожаем ускорилось годовое удешевление картофеля, огурцов, помидоров, яблок и винограда.

Рост цен на мясную и молочную продукцию сдерживался снижением затрат на корма в условиях рекордного урожая зерна в России и реализации мер господдержки животноводства и льготные кредиты на закупку кормов и кормовых добавок.

Инфляция в Курганской области остается самой высокой среди регионов УрФО (12,33%), что связано с более слабым уровнем конкуренции на региональных товарных рынках. Инфляция в Югре остается самой низкой среди регионов УрФО (7,42%).

По прогнозу Банка России годовая инфляция составит 12,0–13,0%.

С учетом проводимой денежно-кредитной политики она снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.