Более 6,6 тыс. кубометров снега вывезли с улиц Тюмени на специальные полигоны

За минувшие сутки с городских улиц вывезено 6 623 кубометров снега, работа продолжается, сообщает администрация Тюмени.

Снежные массы вывозят на два полигона - на 9-м километре Велижанского тракта и на проезде Воронинские горки. Последний ввели в эксплуатацию накануне, его проектная мощность позволяет принять до 500 тысяч куб. метров снега.

Днем 16 ноября на улицы Тюмени для ликвидации последствий снегопада вышло 528 единиц техники: 89 комбинированных дорожных машин, 143 трактора, 112 погрузчиков, 143 самосвала и другой. Дорожную сеть протяженностью более 1100 километров сегодня обслуживают 654 рабочих.