Самозанятым можно стать с помощью "Работы России"

Кадровые консультанты кадрового центра "Работа России" решают жизненную ситуацию гражданина, используя клиентоцентричный подход.

"Работая много лет в продовольственном магазине, желание сменить сферу деятельности зрело давно. В этом году знакомые прошли обучение, похвастали об этом, и я решилась, почему бы и нет! Уволилась, обратилась в кадровый центр "Работа России" г. Тобольска, прошла тестирование, консультирование, получила психологическую поддержку и направление на переобучение. Теперь я мастер маникюра. Конечно, первое время будет сложно, нужно нарабатывать клиентскую базу, набираться опыта. Но трудности только закаляют, начну с малого - с родных и знакомых, соседей. У меня все получится!" - поделилась радостью Диана.

"Подала заявление на сайте "Работа России". Мне позвонили, пригласили на встречу для прохождения профориентации. Ведущий психолог Людмила Семухина в ходе тестирования выявила большой потенциал к творческому направлению, что и послужило основанием для выбора направления "Мастер маникюра". Меня направили на обучение по программе профессиональной переподготовки. Учеба увлекла с первого дня - новые знания, одногруппники на одной волне, лояльные внимательные кураторы. Сегодня получила свидетельство по курсу "Мастер маникюра", - вспоминает Лилия.

"Бьюти-индустрию выбрали две безработные гражданки Лилия и Диана. Ногтевой сервис в нашем городе развит, мастера маникюра востребованы. Обучение девушки проходили на базе Тобольского медицинского колледжа имени Володи Солдатова в рамках реализации федерального проекта "Содействие занятости". 1 ноября в торжественной обстановке девушкам вручили сертификаты о прохождении курсов.

"После обучения они оформят НПД – это специальный налоговый режим для самозанятых граждан, и уйдут в "свободное плавание", - рассказала заведующая сектором по развитию карьеры и профессиональных навыков ОГАУ ЦЗН ТО по г. Тобольску и Тобольскому району Лилия Кропотина.

По результатам работы за 10 месяцев 2022 года при содействии органов службы занятости населения Тюменской области собственное дело в качестве плательщика налога на профессиональный доход открыли 58 безработных граждан.