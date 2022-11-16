Жителям Тюмени советуют уточнять расписание городских автобусов

В связи с погодными условиями в утренние и вечерние часы пик в Тюмени наблюдаются затруднения движения на улицах города, что сказывается на времени прибытия общественного транспорта, поэтому горожанам советуют заранее панировать поездки и уточнять расписание автобусов.

"Актуальную информацию о работе общественного транспорта, в том числе прогноз прибытия автобуса на остановку, вы можете узнать на сайте МКУ "Тюменьгортранс" tgt72.ru. Для этого необходимо зайти во вкладку "Карта", выбрать нужную остановку, на сайте появится прогноз прибытия автобусов. Также эту информацию можно получить, воспользовавшись мобильным приложением "Тюменский транспорт", или позвонить по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-07-22 (звонок бесплатный)", - сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.