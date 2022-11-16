Тюменские компании отказываются от новогодних корпоративов

Каждая пятая компания в Тюмени отказалась от новогодних корпоративов, каждая третья еще не приняла решение. Провести новогоднюю вечеринку в офисе планирует каждый четвертый работодатель в городе, согласно опросу сервиса SuperJob, в котором приняли участие представители местных компаний.

"25% работодателей будут проводить корпоративный праздник на Новый год в офисе. 18% планируют новогоднюю вечеринку в ресторане. 2% соберутся отмечать Новый год с коллегами за городом. Каждая девятая компания отказалась от корпоративов из-за сложной экономической ситуации (11%). Еще в 10% компаний не принято отмечать Новый год с коллегами. В каждой третьей компании (33%) решение о новогоднем корпоративе еще не принято", - сообщает сервис.

В целом по стране корпоративный праздник в офисе сегодня планируют чаще, чем в первые годы коронавируса. В непростые времена такой формат выбирают чаще (20% — в 2015 году, 25% — в 2009). Новогодних вечеринок в ресторане будет немного, для сравнения: в 2013 и 2016годах каждая вторая компания отмечала Новый год в ресторане.