Субсидию на газификацию тюменским льготникам увеличат до 130 тысяч рублей

Правительство Тюменской области решило увеличить размер субсидии на внутридомовую газификацию на 40 тысяч рублей - с 90 до 130 тысяч, предыдущее повышение проводилось в апреле этого года - на 30 тысяч рублей.

Субсидией могут воспользоваться льготники 43 категорий, а посе подписания постановления о повышении - еще и ветераны труда Югры и Ямала, переехавшие в наш регион.

"Увеличим субсидию на внутридомовую газификацию для жителей Тюменской области с 90 000 до 130 000 рублей. Напомню, в эту сумму входит стоимость работ по прокладке наружного газопровода, устройство газовой трубы внутри дома, подключение и наладка оборудования, а также само газовое оборудование", - сообщил губернатор Александр Моор в своём Telegram-канале.

С начала года субсидией воспользовались почти 900 жителей региона, в том числе 70 собственников жилья в областном центре.