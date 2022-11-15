В Тобольском районе на месте бывшего детского лагеря построят санаторий для худеющих

Бывший детский лагерь "Радужный" в Тобольском районе после реновации станет современным санаторием с термальной скважиной, в котором будут не только лечить заболевания органов дыхания, ЖКТ, гинекологии, кожи, костно-мышечной, нервной системы, ЛОР-органов, системы кровообращения, но и главное - проводить разгрузочно-диетическую терапию.

Идею создания оздоровительного центра генеральный директор компании Вячеслав Пупов представил на заседании Экспертного совета Инвестиционного агентства в августе этого года. Стоимость проекта – 325 млн рублей, для реализации первой стадии проекта Инвестагентство Тюменской области предоставило компании в ноябре заем в 50 млн рублей. В здании уже начались ремонтные работы.

Реновация пройдет в два этапа. Для запуска первой очереди оздоровительного центра на 50 мест выполнят капремонт двух спальных корпусов, медицинского отделения, столовой, котельной, коммунальных и инженерных сетей. Инвестор планирует также построить бассейн, запустить термальную скважину, благоустроить территорию и оснастить всем необходим спальные корпусы. После выполнения этих работ начнется строительство второй очереди оздоровительного центра – 3 корпусов на 75 мест. Закончить реновацию планируется до 2027 года.

В Инвестагенстве уточняют, что лагерь "Радужный" долгое время находился в списке областного проекта "Объекты реновации". Здание приобретено инвестором в результате аукциона регионального имущества.