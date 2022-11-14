В Тюменской области, Югре и на Ямале выявлено 15 компаний-черных кредиторов

За январь–сентябрь 2022 года на территории Тюменской области, Югры и Ямала Банк России выявил 15 организаций, которые работают на финансовом рынке нелегально. Большинство из них черные кредиторы - комиссионные магазины, которые выдают займы под залог имущества, не имея на это права, а также микрокредитные компании и ломбарды, которые исключены из государственных реестров, но продолжают работать под прежней вывеской и оказывать финансовые услуги населению, сообщает пресс-служба Отделения по Тюменской области Уральского главного управления ЦБ РФ.

В Тюменской области выявлено восемь нелегальных кредиторов, в ЯНАО – один, в ХМАО–Югре – пять, а также одна организация с признаками финансовой пирамиды.

Клиенты таких организаций не защищены законом в отличие от тех, кто обращается к услугам легальных участников финансового рынка. Обращение к черным кредиторам чревато переплатой начисленных процентов, проблемами при выплате и закрытии займа, потерей залога. Если с легальным кредитором можно договориться о реструктуризации долга, пересмотреть условия договора, то черные кредиторы зачастую работают в связке с черными коллекторами и действуют путем запугивания, шантажа, угроз. Кроме того, заемщик рискует скомпрометировать свои персональные данные: они могут быть перепроданы для использования в других незаконных схемах.

Всего по стране за девять месяцев 2022 года Банк России выявил более 3,6 тыс. субъектов с признаками нелегальной деятельности: почти 1,5 тыс. компаний с признаками финансовых пирамид, более 1,2 тыс. нелегальных кредиторов и свыше 900 нелегальных форекс-дилеров.

Проверить, легально ли действует та или иная финансовая организация, можно в Справочнике финансовых организаций на сайте регулятора или в мобильном приложении "ЦБ онлайн".

С июня 2021 года Банк России публикует список компаний с признаками нелегальной деятельности, в котором сегодня числится более 7,4 тыс. сомнительных фирм, выявленных с 2020 года по всей стране.