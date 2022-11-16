Тюменские аграрии в 2023 году планируют вернуть в оборот около 6,5 тысячи га пашни

В Тюменской области продолжается работа по возвращению в сельхозоборот заброшенных земель. Благодаря этому в 2023 году в посевной клин добавится 6,5 тыс. га, сообщил замгубернатора Владимир Чейметов во время прямого эфира в ЦУР.

В 2022 году растениеводы ввели в оборот 4 тысячи гектаров, многие хозяйства новые земли используют для выращивание зерновых культур. Возврат одного гектара в среднем обходится примерно в 20 тысяч рублей, поэтому земледельцы принимают решения, учитывая экономическую обоснованность и, прежде всего, собственные ресурсы. Региональные власти помогают им в этом, компенсируя субсидиями из областного бюджета половину затрат.