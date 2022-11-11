В Тюменском районе для переселенцев из аварийного жилья построили трехэтажку

Ключи от 28 квартир с чистовой отделкой в трехэтажном доме в селе Мальково переселенцы из аварийных домов должны получить до конца 2022 года, Сообщает ГУС ТО.

Застройщику ИП Сохояну М.О. выдано заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации в отношении дома, расположенного по адресу: Тюменская область, Тюменский район, с. Мальково, пер. Строителей, д. 1А.

"В доме 28 квартир. Все сдаются с чистовым ремонтом. Уложено напольное покрытие, установлены межкомнатные двери. Санузлы выложены плиткой, смонтирована сантехника и водонагреватели, - рассказал об объекте инспектор Госстройнадзора по Тюменской области Максим Коваль. - Дом предназначен для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. В текущем году заключены контракты на приобретение всех 28 квартир. В том числе 23 квартиры приобретены в рамках федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда".

Квартиры будут переданы в муниципальную собственность в течение месяца после ввода дома в эксплуатацию, в новостройку из аварийных домов переедут 127 человек.