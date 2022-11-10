В Тюмени организуют экспортный форум

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Более 30 российских и зарубежных спикеров выступят на IV Тюменском экспортном форуме, он состоится 1 декабря, сообщает департамент инвестполитики ТО.

ТЭФ-2022 – это экспертно-образовательная площадка по развитию экспорта.

На форуме планируется обсудить:

🔸 развитие экспорта промышленных товаров, АПК и сферы услуг;

🔸 продуктивные способы продаж в непростых политически-экономических условиях;

🔸 эффективность действующих мер поддержки предпринимательства.

В программе: пленарное заседание, бизнес-диалоги в формате круглого стола с представителями бизнеса Ирана, Турции и Узбекистана, экспертные сессии и мастер-классы.

На сайте фруа отмечается, что в 2021 году в гибридном формате мероприятие объединило более 50 тысяч участников: в телевизионной студии присутствовали представители органов исполнительной власти, институтов развития ВЭД, ведущие экспортеры, в режиме online ведущие эксперты из различных точек мира. Всего более ста спикеров.

Регистрация и аккредитация (для представителей СМИ), а также подробности здесь, участие бесплатное.