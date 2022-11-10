Женам и детям мобилизованных тюменцев помогают получить профессии

Пройти профессиональное обучение в приоритетном порядке могут супруга и дети трудоспособного возраста мобилизованного. Обучение осуществляется по востребованным профессиям на рынке труда, в соответствии с перечнем приоритетных профессий (специальностей) для профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан, который формируется на основе анализа тенденций рынка труда.

В настоящее время перечень содержит 202 позиций. Ознакомиться с ним можно на Интерактивном портале департамента труда и занятости населения Тюменской области. Профессии (специальности) включенные в перечень разнообразны: от офисных работников (делопроизводитель, бухгалтер, архивариус) до рабочих профессий, в том числе в строительной отрасли (электросварщик, арматурщик, каменщик). В перечне также есть профессии сферы обслуживания и торговли (продавец, менеджер, помощник воспитателя, мастер маникюра, кондитер, парикмахер, визажист), младший медицинский персонал, профессии.

Профессиональное обучение организуется в образовательных организациях, имеющих лицензии на право ведения соответствующей образовательной деятельности.

Для получения направления на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование необходимо подать заявление о содействии занятости на портале "Работа России" или обратиться в отделение Кадрового центра "Работа России" Тюменской области по месту жительства. Консультанты, при необходимости, окажут содействие в подаче заявления и резюме в электронной форме, подберут учебную программу. Телефоны для консультаций: +7(3452) 42-62-48 или 27-36-05.

После завершения обучения сотрудники центра окажут помощь в трудоустройстве с учетом полученной профессии.