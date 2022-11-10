В Тюмени назвали лучшую бригаду школьных поваров

В Тюмени в рамках проекта "Здоровая школа" проводится конкурс на лучших школьных поваров. В этом году он несколько изменил вектор: оценивалась командная работа, в связи с чем вкусное соревнование получило новое имя – "Лучшая школьная бригада поваров", сообщили в администрации города.

Председатель жюри конкурса – шеф-повар ресторана Brooklyn Bowl Вячеслав Ивасенко назвал всех участников победителями: "Они герои нашего времени, потому что им, поварам школьной столовой, сложно работать в очень суженных рамках: нужно и нормы соблюсти, и угодить детям, которые выступают главными критиками их работы в повседневной жизни".

Третье место заняла бригада поваров столовой первого корпуса школы № 72. Второе – бригада поваров физико-математической школы. Оба образовательных учреждения обслуживаются комбинатом школьного питания "Центральный".

Победителем конкурса признана бригада поваров столовой первого корпуса школы № 70, где работают специалисты ООО "Здоровое питание". В её составе трудились Оксана Ветошкина, Ягут Абдулова, Татьяна Кузнецова, Елена Гутрова.

Первый этап конкурса включал приготовление свободных блюд: десертов, напитков. Оценивались подача и визуал. На втором этапе на суд жюри представляли комплекс горячего завтрака, в который входило блюдо с рыбой. Здесь уже обращалось внимание на технологию, рецептуру и вкусовые качества – стандартизированную ежедневную работу столовой с детским меню.

Кулинары-победители предложили комиссии попробовать рыбный биточек, гарниром к которому выступал булгур с овощами.

"Это блюдо, которое входит в наше 20-дневное цикличное меню для школьников, утверждено Центром гигиены и эпидемиологии по Тюменской области. Оно сбалансировано по соотношению белков, жиров и углеводов и полностью соответствует требованиям, предъявляемым СанПиН", – рассказала исполнительный директор фабрики здоровой еды Green House ООО "Здоровое питание" Татьяна Гурова.

На церемонии награждения отмечены были не только победители, но и все остальные участники. Дипломы с последующей передачей бригадам поваров вручены директору по производству АО КШП "Центральный" Наталье Наместниковой и Татьяне Гуровой.