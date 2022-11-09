Тюменский завод вездеходной техники шьет бронежилеты

Тюменский завод вездеходной техники с 2011 года в регионе выпускает снегоболотоход Беркут-8 и квадроцикл "Росомаха", технику поставляет по РФ и в ближнее Зарубежье, а раньше и в страны Персидского залива. Сейчас экспорт сократился, и производство пришлось диверсифицировать под более востребованную продукцию, сообщает Инвестагентство ТО.

"Мы столкнулись с рядом трудностей, вызванных сложной внешнеполитической ситуацией, те же колебания курса рубля негативно сказались на нашей экспортной деятельности. Тем не менее, мы стараемся не только локализовать производство и диверсифицировать свою деятельность, но и реагировать на текущие вызовы. Например, наш швейных цех сейчас активно занимается изготовлением бронежилетов. Такой подход позволил нам сохранить 100% собственного штата сотрудников (около 80 человек), а также повысить их компетенции", - рассказал руководитель компании Александр Фролов.

Что касается техники, то сегодня основными покупателями являются сервисные компании нефтегазового сектора и частники. Большая часть компонентов компания производит самостоятельно, иностранные элементы по возможности замещаются.

Относительно планов на будущее Фролов сообщил, что в следующем году начнется строительство нового цеха на территории базы. Также в рамках сотрудничества завода с Центром "Мой бизнес" разработана программа модернизации производства, которая легла в основу заявки в Фонд содействия инновациям на получение гранта. Результаты рассмотрения будут в декабре.