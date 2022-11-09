КЦ "Работа в России" предлагает начинающим специалистам пройти стажировку перед трудоустройством

Кадровый центр "Работа России" Тюменской области помогает выпускникам образовательных организаций найти первую работу без трудового стажа.

Консультанты центра составляют для обратившихся за помощью в трудоустройстве карьерный трек, предлагают стажировку и уже с полученным опытом выбирать варианты работы.

В текущем году в программе стажировки молодых специалистов участвует 17 государственных, муниципальных учреждений, а также 14 индивидуальных предпринимателей. Они создали более 70 временных рабочих мест для выпускников во всех муниципальных образованиях.

Молодые люди проходили стажировку по более чем 60 профессиям. Основные из них "бухгалтер", "менеджер", "инженер", "экономист", "повар", "юрист", "педагог", "воспитатель", "электрогазосварщик", "электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования", "тракторист", "маляр", "программист", "системный администратор", "швея", "штукатур", "слесарь по ремонту автомобилей", "техник-технолог", "дизайнер" и другие.

Для прохождения стажировки необходимо подать заявление о содействии в поиске подходящей работы на портале "Работа России".

Получить консультацию можно в центре занятости населения и его отделениях, а также в департаменте труда и занятости населения Тюменской области по телефону 8 (3452) 42-62-48.