Центр "Мой бизнес" и АВИТО приглашают на конференцию по онлайн-продажам

17:32 08 ноября 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тюменском технопарке 17 ноября пройдет конференция Центра "Мой бизнес" и компании АВИТО по онлайн-продажам.

Спикеры расскажут о рекламных возможностях площадки АВИТО, опциях для продавца, поиске новых клиентов, регистрации, тарифах и оптимизации рекламного бюджета. 


"Cегодня происходит изменение модели потребления товаров и услуг, предприниматели все чаще продают в интернете, - комментирует новость руководитель центра "Мой бизнес" Тюменской области Ильяна Багишева, - АВИТО – один из лидеров интернет-торговли в стране, наше совместное мероприятие направлено на рост уровня компетенций предпринимателей при работе на площадке и тем самым на рост их продаж".

Начало в 14:00, участие бесплатное, регистрация здесь.

 

 

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Декабрь, 2022