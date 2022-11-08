Центр "Мой бизнес" и АВИТО приглашают на конференцию по онлайн-продажам

В Тюменском технопарке 17 ноября пройдет конференция Центра "Мой бизнес" и компании АВИТО по онлайн-продажам.
Спикеры расскажут о рекламных возможностях площадки АВИТО, опциях для продавца, поиске новых клиентов, регистрации, тарифах и оптимизации рекламного бюджета.
"Cегодня происходит изменение модели потребления товаров и услуг, предприниматели все чаще продают в интернете, - комментирует новость руководитель центра "Мой бизнес" Тюменской области Ильяна Багишева, - АВИТО – один из лидеров интернет-торговли в стране, наше совместное мероприятие направлено на рост уровня компетенций предпринимателей при работе на площадке и тем самым на рост их продаж".
Начало в 14:00, участие бесплатное, регистрация здесь.
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