В Тюмени разрисовали рынок

Рынок "Михайловский" в Тюмени стал местом для самого большого в Тюменской области муралаи одного из пяти крупнейших масштабных изображений в России, созданных при помощи аэрозольной краски.

Фасады рынка в честь его десятилетия за два месяца расписали молодые художники. Для 4 200 кв м площади им потребовалось 1 200 литров краски 28 оттенков (4 тысячи баллончиков). Общие затраты составили более трёх миллионов рублей.

"В этом году мы решили совместно с тюменскими художниками создать самый большой в области арт-объект, используя фасады нашего рынка. Мы пошли по самому сложному пути - создать композицию с нуля и нанести ее вручную, дав полную свободу творчества. Почему привлекли именно тюменских? Потому что мы любим свой город и уверены в том, что в нем живут творческие и амбициозные люди, которым можно и нужно давать возможность в полную силу раскрывать свои таланты", - прокомментировал генеральный директор ХК "Дина" Иван Михайлов.

Изображения рисовали с вышек и с лестницы-туры, часть мест - только с альпинистическим снаряжением. Команда художников состояла из двенадцати человек: в том числе опытных художников из Тюмени, Москвы и Омска.

Концепция изображения представляет собой своеобразное гастрономическое путешествие, где переплелись как бытовые сюжеты, так и отсылки к работам Марка Шагала, Пита Мондриана, Рене Магритта и Энди Уорхола.

Александра Мельникова, художник (Тюмень):

"Проект масштабный, в моей практике пока это самый большой паблик арт-объект. Мы успели в последний теплый месяц, повезло с погодой, не было дождей и проволочек с поставками, документами, вышками, очень слаженная работа всех участников команды. Рисовать в день по 100 квадратов требует сил моральных и физических, но уличные художники отличаются стойкостью. Чувства благодарности от проделанной работы до сих пор переполняют. Настоящее творчество.

Фото: Герман Совенко