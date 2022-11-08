"Тобольск настоящий" получил гран-при конкурса "Создавая будущее"

Программа СИБУРа "Тобольск настоящий: программа социально-инфраструктурного развития" стала обладателем Гран-при лучших практик работодателей в социогуманитарной сфере Всероссийского конкурса "Создавая будущее". Жюри оценило вклад в комплексное развитие территорий и повышение качества жизни горожан.

Конкурс “Создавая будущее” проводится Ассоциацией граждан и организаций по содействию развитию корпоративного образования "МАКО" при поддержке Общественной палаты РФ. В 2022 году конкурс прошел в девятый раз и собрал более ста заявок от крупнейших российских компаний и организаций.

СИБУР представил на конкурс масштабную программу развития одного из ключевых городов присутствия компании, включающую в себя три трека: развитие городской инфраструктуры в соответствии с запросами горожан, развитие основных сфер общественной жизни от культуры до спорта и экологии, а также программу поддержки местных предпринимателей. Инфраструктурный трек “Тобольск настоящий” реализуется СИБУРом в партнерстве с правительством Тюменской области и администрацией Тобольска.

Глава города Максим Афанасьев:

Наш первый успешный опыт совместной работы – это программа "Тобольск 2020". Масштабное социологическое исследование, проработка актуальных точек роста, работа с запросом на удержание кадрового потенциала легли в основу программы, реализация которой принесла очень хорошие результаты. Программа "Тобольск настоящий" более масштабный во всех смыслах проект и направлен уже на решение задач сегодняшнего дня. Поэтому изменились подходы в изучении общественного мнения и векторы стали более глобальными, как и сами сроки реализации.

Результатом реализации программы "Тобольск 2020" стало появление более 40 новых объектов инфраструктуры, туристических пешеходных маршрутов и общественных пространств, открылся пассажирский аэропорт. В рамках грантового конкурса социальных инициатив поддержано 100 проектов тоболяков по развитию культуры, науки и образования, спорта, охране окружающей среды, помощи социально незащищенным группам населения. Поддержку также получили более 25 инициатив малого и среднего предпринимательства. За время реализации программы социально-инфраструктурного развития Тобольск вошел в десятку рейтинга Минстроя РФ "Индекс городской среды" в группе "Средние города", переместившись с 65 места.

Начальник отдела по связям с органами государственной власти "ЗапСибНефтехим" Елена Бельская: