Росводоканал в Тюмени реконструирует вторую по величине насосную станцию водоотведения

Тюменский водоканал реконструирует вторую по величине насосную станцию водоотведения. НСВ № 8 перекачивает на очистные сооружения областной столицы треть сточных вод, поступающих от потребителей.

Реконструкция станции проводится без ограничения услуг водоснабжения и водоотведения: чтобы жители не почувствовали неудобств перед началом масштабных работ, была смонтирована и запущена резервная схема перекачки и отводов стоков, отмечают в администрации города.

"После запуска временной станции мы остановили основную и приступили к строительно-монтажным работам. Одновременно ведутся мероприятия по укреплению конструкций здания и демонтажу старого оборудования. После реконструкции увеличится производительность и повысится надежность НСВ", – рассказал главный инженер "Росводоканала Тюмень" Виталий Гурский.