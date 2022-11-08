По поручению Дмитрия Артюхова в ЯНАО запустили первый в стране туристический стоповер

В Ямало-Ненецком автономном округе запустили первую в стране стоповер-программу. Пассажиры, которые летят из Москвы в Тюмень или Горно-Алтайск, смогут бесплатно посетить Салехард и познакомиться с его главными достопримечательностями. В стоимость билета включен перелет с остановкой в столице ЯНАО на сутки, проживание в четырехзвездочной гостинице "Юрибей" и трансфер из аэропорта до отеля и обратно.

Такая возможность у туристов появилась благодаря новой программе, которую реализовали департамент молодежной политики и туризма и авиакомпания "Ямал" по поручению губернатора Дмитрий Артюхова.

Как отметил глава округа, спрос на внутренний туризм на Ямале и по стране постоянно растет:

Выполняем поручение президента о необходимости развития внутреннего туризма. Жители России хотят посещать не только популярные курорты, но и ее дальние живописные уголки, и важно дать им такую возможность. Для этого уже запустили на Ямале большую программу создания туристического кластера. Новый проект позволит еще большему числу людей познакомиться с Арктикой, ее удивительной природой и богатой культурой. Если пилотный проект будет пользоваться спросом, запустим его и на других направлениях.

Продажа билетов стартовала сегодня, 7 ноября. Приобрести их можно на сайте авиакомпании "Ямал". На пилотном этапе реализации проекта покупка билета с остановкой в Салехарде возможна на рейсы, выполняемые по пятницам. Также на сайте visityamal.ru можно найти актуальные туристические предложения, выбрать однодневный тур и отправиться в путешествие в Салехард.

Фото из официального телеграм-канала Дмитрия Артюхова