В Тюменской области в 2022 году зафиксировано 214 лесных пожаров

Пожароопасный сезон на территории Тюменской области был объявлен с 12 апреля и завершится 10 ноября. За это время зарегистрировано 214 возгораний, в том числе на землях лесного фонда 211 лесных пожаров, на землях обороны и безопасности 3 лесных пожара. Большую часть пожаров (84,8 процента) удалось ликвидировать уже в первые сутки, сообщает деплеса ТО.

Площадь, пройденная огнем, составила 15,9 тыс. га, в том числе лесная – 14,1 тыс. га.

В настоящее время началась подготовка к предстоящему пожароопасному сезону 2023 года. Специалисты завершают запланированные на текущий год мероприятия по противопожарному обустройству лесов, приступают к ремонту спецтехники.