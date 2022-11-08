Обновлен перечень рабочих мест с особыми условиями труда

Правительство Российской Федерации обновило перечень рабочих мест в организациях, в отношении которых специальная оценка условий труда проводится с учётом особенностей (Постановление от 14.10.2022 № 1830).

В новый перечень впервые внесены рабочие места в организациях, осуществляющих в качестве основного один из следующих видов деятельности:

♦ Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги.

♦ Деятельность в области информационных технологий.

♦ Деятельность по операциям с недвижимым имуществом.

♦ Деятельность в области права и бухгалтерского учёта.

♦ Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам управления.

♦ Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа.

♦ Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка.

♦ Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги.

♦ Образование.

♦ Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры.

♦ Деятельность общественных организаций.

Постановление вступает в силу с 1 марта 2023 года. Особенности проведения СОУТ в организациях, осуществляющих эти виды деятельности, будут приняты отдельными нормативными правовыми актами.