За девять месяцев 2022 года 31 тюменский чиновник наказан после антикоррупционных проверок

Все запланированные на 2022 год антикоррупционные мероприятия выполнены, сведения о доходах за 2021 год в Тюменской области представили сто процентов лиц, на которых такая обязанность возлагается действующим антикоррупционным законодательством, сообщила начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений аппарата губернатора Тюменской области Ирина Белоусова на очередном заседании региональной комиссии по координации работы по противодействию коррупции.

За 9 месяцев текущего года проведено 389 проверочных мероприятий, в том числе – 113 проверок достоверности и полноты сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении государственных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, а также руководителей госучреждений. В результате ответственности за нарушения привлечены 17 госслужащих, 4 руководителя госучреждений и 10 лиц, замещающих муниципальные должности.

Системная работа по противодействию коррупции проводится в регионе в соответствии с национальным планом, "в частности, вводятся меры, способствующие снижению коррупции, отстраивается взаимодействие с институтами гражданского общества", - подытожил заседание губернатор Тюменской области Александр Моор.

Отмечается, что в план работы комиссии на 2023 год включено рассмотрение вопроса по теме "Итоги опроса бизнес-сообщества Тюменской области в рамках десятого этапа Всероссийского проекта Торгово-промышленной палаты России "Бизнес-барометр коррупции" – проблематика, пути решения" с участием представителя региональной Торгово-промышленной палаты.