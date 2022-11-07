В субботу в Тюмени пройдет продовольственная ярмарка

12 ноября для тюменцев будут работать четыре традиционные ярмарочные площадки. На прилавках будут представлены продовольственные товары городских и областных производителей, фермерских и личных подсобных хозяйств: мясо и мясная продукция, рыба и рыбная продукция, мед и другое, свои товары представят и ремесленники, сооьщает администрация города.



Свежую натуральную продукцию можно будет приобрести по следующим адресам:



- ул. Севастопольская, 12 (на прилегающей территории к Выставочному залу) – с 8 до 17 часов;

- Цветной бульвар (у арки со стороны ул. Орджоникидзе) – с 10 до 17 часов:

- ул. Льва Толстого, 31 (территория парковки автомобилей) – с 8 до 17 часов;

- пр. Солнечный, 11 (прилегающая территория к ТЦ "Заречный двор") – с 8 до 17 часов.





