На тюменские дороги вывели всю уборочную технику

За прошедшие сутки в Тюмени выпало более 10 мм осадков (4 ноября днем - 3,2 мм осадков, за ночь - 7,6 мм) и снег продолжает идти. На борьбу со снегом выведена вся необходимая уборочная техника, дорожные службы работают в круглосуточном режиме, сообщил глава города Руслан Кухарук.

Циклон заставляет действовать организованно. Подрядчики были готовы. Тюменские улицы обработали противогололедными материалами до начала снегопада. Об этом сообщили на утреннем селекторе специалисты. Это делается во избежание образования гололеда. В первую очередь обрабатываются самые сложные участки улично-дорожной сети – путепроводы, остановочные карманы, перекрестки. Так как первый снег быстро таял, то на ряде участков требовалась откачка воды.

"На уборку дорожной сети за сутки было выведено более 500 единиц техники и 700 рабочих. Бригады организовывают работы в рамках регламентов. Сейчас проводится патрульное прометание улиц и расчистка силами рабочих перекрёстков и остановочных комплексов. Управляющим компаниям дано поручение следить за состоянием дворовых территорий и в первую очередь проводить необходимые противогололедные мероприятия", - сообщил глава города.

Все службы города максимально привлечены к борьбе с последствиями снегопада.