Тюмень начинает готовиться к празднованию Нового года

Городские праздники в Тюмени создаются не только органами власти, учреждениями культуры, в этой работе активное участие принимают общественные организации, инициативные люди и местный бизнес, традиция организовывать событийные мероприятия, в том числе за счет внебюджетного источника, найдет воплощение и в это непростое время, сообщил глава города Руслан Кухарук.

В этом году расходная часть бюджета переориентирована на решение задач по оказанию помощи тем, кто в ней нуждается, и тем, кто защищает Родину, подготовка к празднованию Нового года и украшению города будет вместить с учетом этих обстоятельств. Средства бюджета будут направлены лишь на монтаж существующей иллюминации и заливку катков на набережной. В остальном город рассчитывает на помощь предпринимателей и предприятий.

"Твердо убежден, что город должен готовиться к встрече Нового года ... В последние две недели я провел ряд встреч с представителями компаний, работающих в Тюмени. Это и строители, и банки, нефтегазовый сектор и ресурсоснабжающие организации. Тюменские бизнесмены и раньше дарили подарки горожанам, не намерены отказываться от доброй традиции и нынче. На встречах руководители компаний разделили понимание, что в это трудное время мы, как всегда, сделаем совместную событийную городскую повестку и не лишим жителей города новогоднего настроения. Компании выразили готовность подключиться к большой и слаженной работе по подготовке к новогодним и рождественским праздникам, - отметил Кухарук.