Термальное минеральное море Тюменской области оценили на крупном федеральном конкурсе

Тюменская область стала призером Всероссийского конкурса проектных команд в сфере государственного управления, разработки и реализации региональных туристических стратегий. Регион занял второе место с проектом "Термальное минеральное море Тюменской области" в номинации "Лучшая команда по проектированию туристического рекреационного кластера".

"Ключевая идея нашего проекта – создание пилотной модели туристического рекреационного кластера на базе термальных минеральных ресурсов в регионе. Горячие источники с минеральной водой уже много лет являются визитной карточкой Тюменской области. Сегодня это одно из востребованных направлений отдыха у туристов и перспективных направлений развития туристической сферы региона. После открытия первого термального сезона началась более глубокая аналитическая работа по изучению потенциала природных ресурсов для формирования единой концепции развития. Участие в этом конкурсе – не только хорошая возможность обкатать проект и получить обратную связь от федеральных экспертов, но и прокачать компетенции, синхронизировать все процессы с командой", – отметила директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова.

Проект предполагает разработку концепции туристско-рекреационного кластера в Тюменской области на базе термальных минеральных ресурсов, позиционирование региона на рынке как круглогодичного термального курорта и усиление позиций на рынке wellness-услуг.

В состав команды региона вошли представители департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области, Агентства туризма и продвижения Тюменской области, Инвестиционного агентства Тюменской области, туристических комплексов, а также независимые эксперты в области эксплуатации термальных минеральных вод и развития территорий.

В этом году в конкурсе приняли участие 123 команды из 62 регионов страны, 25 из них вышли в финал.

Команды регионов представляли свои проекты в пяти номинациях. В категории туристических рекреационных кластеров было презентовано 17 проектов. Первое место заняла Свердловская область с идеями по развитию туристического кластера "Большая Сысерть". Третье место завоевал Междуреченск.