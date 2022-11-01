В День народного единства в тюменских магазинах не будут продавать алкоголь

В День народного единства, 4 ноября, с 8 до 21 часа в Тюменской области установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции, напоминают в администрации Тюмени.

При этом согласно пункту 3 указанного постановления запрет не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую организациями, и розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальными предпринимателями, при оказании этими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания.