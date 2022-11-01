Тюменский депутат рассказала, как принять участие в обсуждении бюджета области на 2023 год

Процедура общественного обсуждения проекта закона Тюменской области "Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" будет проходить с 1 по 8 ноября включительно. Любой гражданин имеет возможность ознакомиться с проектом бюджета, поучаствовать в его обсуждении, отметила депутат Тюменской облдумы Оксана Величко.

"Комитет по бюджету и финансам Тюменской областной Думы надеется, что жители Тюменской области примут активное участие в обсуждении проекта бюджета нашего региона. Также свои пожелания можете написать мне личным сообщением. Социальные сети- отличный инструмент для прямого общения!" - написала Величко на своей странице в Вк.

Законопроект будет размещен на официальном портале областной Думы (www.duma72.ru). Желающим принять участие в общественных обсуждениях - инструкция:

1. На портале облдумы на главной странице в разделе "Актуально" находите информационное сообщение о проведении общественных обсуждений.

2. В тексте информационного сообщения находите ссылку на проект закона Тюменской области "Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", при переходе открывается текст.

3. В тексте информационного сообщения можно найти ссылку на анкету, где заполняются обязательные поля, оформляется согласие на обработку персональных данных. После заполнения обязательных полей анкеты, в специально отведенном окне есть возможность разместить свои предложения;

4. После этого должна появиться запись о том, что анкета принята. Законом предусмотрена обязательная процедура обработки всех предложений и замечаний.