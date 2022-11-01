Торгово-промышленная палата в Тюмени открыла антикризисный комитет

В Торгово-промышленной палате Тюменской области создан комитет по антикризисному управлению, несостоятельности (банкротству) и внесудебному урегулированию споров, сообщила президента Ольга Езикеева.

Цель работы нового комитета ТПП – совершенствование деятельности по антикризисному управлению и разрешению вопросов несостоятельности (банкротства), а также повышение развития примирительных процедур в сфере разрешения экономических споров и их эффективности на территории Тюменской области.

В составе комитета юристы, экономисты, представители бизнеса, политического сектора, профессиональные участники процедур банкротства. Председателем комитета назначена Гульнара Гаврилова - представитель СРО ААУ "Евросиб", арбитражный управляющий, генеральный директор ООО "Центр Урегулирования споров и права".

"Нынешний политический и экономический кризис ударил по многим компаниям и предпринимателям. В такое время бизнес-сообщество должно объединяться и направить свои силы на помощь друг другу. Как говорится, разрушить всегда легче, чем строить. Поэтому созданный комитет ставит своей главной задачей не просто поддержать, а главное сохранить ваше дело. Мы хотим предложить предприятиям, индивидуальным предпринимателям свою руку помощи, чтобы преодолеть трудное время и продолжить работать, развиваться, расти"_ - обозначила цель деятельности комитета председатель Гаврилова..