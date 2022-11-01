У "Конторы пароходства" начался новый этап благоустройства набережной

К началу зимнего сезона на уличной площадке у мультицентра "Контора пароходства" на набережной появятся новые элементы благоустройства — опоры с гирляндами. В зоне у летней сцены уже начались работы. Установка опор — часть благоустройства набережной, которое проходит с 2020 года.

— По периметру катка 30 на 60 метров будут расположены опоры, на которых разместятся гирлянды. Летом эти элементы помогут зонировать платформу событий и закрепить много флажков для создания тени на открытом пространстве набережной. Уже в этом году над катком появятся гирлянды, и горожанам будет еще атмосфернее там кататься. К середине ноября 2022 года работы по установке опор будут завершены, — уточнила куратор мультицентра "Контора пароходства" Юлия Халитова.

Напомним, что проект по благоустройству набережной поддержал губернатор Тюменской области Александр Моор. Преображение уличной площадки у "Конторы пароходства", над концепцией и реализацией которого команда мультицентра работает вместе с Тюменским ландшафтным клубом, архитектурной студией Orchestra Design и горожанами, запустилось в 2020. За это время появилась площадка с платформами общения, летняя сцена для проведения полноценных концертов. С июня 2021 здесь проходят бесплатные события для жителей Тюмени: танцы, йога, встречи книжного клуба, кружки под открытым небом. Также появились клумбы с многолетними растениями и деревьями, созданные из рельсов. Такая задумка архитекторов связана с историческим контекстом: в этом месте проходила железная дорога. И современные клумбы воссоздают образ железнодорожных путей.

Установка опор не связана с подготовкой к открытию бесплатного катка на набережной со стороны моста Челюскинцев. Его второй год подряд на площади у "Конторы пароходства" заливает администрация Тюмени. Точная дата открытия катка будет известна позже.