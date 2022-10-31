"ЮТэйр" получил сертификат разработчика авиационной техники

Росавиация выдала сертификат разработчика авиационной техники крупнейшему российскому предприятию по техническому обслуживанию и ремонту вертолетов — АО "ЮТэйр-Инжиниринг" (входит в Группу "ЮТэйр", главная база АО "ЮТэйр-Инжиниринг" находится в Тюмени).

Сертификат позволяет модифицировать конструкцию и компоненты вертолетов, включая фюзеляж, салон, электроснабжение, светотехническое и пилотажно-навигационное оборудование, кислородную систему и др.

Генеральный директор АО "ЮТэйр-Инжиниринг" Алексей Будник: