"ЮТэйр" получил сертификат разработчика авиационной техники

Росавиация выдала сертификат разработчика авиационной техники крупнейшему российскому предприятию по техническому обслуживанию и ремонту вертолетов — АО "ЮТэйр-Инжиниринг" (входит в Группу "ЮТэйр", главная база АО "ЮТэйр-Инжиниринг" находится в Тюмени).
Сертификат позволяет модифицировать конструкцию и компоненты вертолетов, включая фюзеляж, салон, электроснабжение, светотехническое и пилотажно-навигационное оборудование, кислородную систему и др.
Генеральный директор АО "ЮТэйр-Инжиниринг" Алексей Будник:
Специалисты "ЮТэйр" и раньше всегда привлекались к разработке отечественных воздушных судов производства холдинга "Вертолеты России", поскольку у нас есть огромный опыт их практической эксплуатации. Во флоте "ЮТэйр" более 300 воздушных судов. Получив сертификат разработчика, мы сможем оперативно модифицировать типовую конструкцию вертолетов для более эффективной работы в интересах заказчиков.
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