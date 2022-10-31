В Тюменской области составляют реестр социально ответственных работодателей

В Тюменской области формируется реестр социально ответственных работодателей, жителей региона просят пройти опрос на интерактивном портале департамента труда и занятости населения Тюменской области.

"Результаты опроса важны для поддержки развития в целом корпоративной социальной ответственности бизнеса в регионе, а также повышения уровня взаимодействия органов власти, профсоюзов и работодателей", - отмечают в дептруда.