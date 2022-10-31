В Тюменской области выявление фальшивок снизилось на 40%

За январь–сентябрь 2022 года на территории Тюменской области, Югры и Ямала банки выявили и изъяли из оборота 116 фальшивых банкнот на сумму 466 800 рублей. Это на 40% меньше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба отделения по Тюменской области Уральского главного управления ЦБ РФ.

Чаще всего подделывают пятитысячные банкноты, их обнаружено 86 штук, на втором месте – банкноты номиналом 1 тыс. рублей (18 штук). Выявлены также девять поддельных банкнот номиналом 2000 рублей и по одной подделке номиналом 100, 200 и 500 рублей. Больше половины фальшивок изъяли на юге Тюменской области – 59 штук, в Югре и на Ямале – 46 и 11 штук соответственно.

Заместитель управляющего Отделением Банка России по Тюменской области Ольга Патрактинова:

Проверить подлинность банкнот может и неспециалист. Каждый желающий может изучить дизайн имеющихся купюр и основные признаки подлинности в мобильном приложении "Банкноты Банка России". Сейчас доступна его обновленная версия, куда внесена информация о защитных признаках модернизированной банкноты номиналом 100 рублей выпуска 2022 года.

Подробное описание признаков подлинности банкнот можно найти и на сайте регулятора.