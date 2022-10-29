Энергетик из Уватского района сам собрал схему для управления котельной

Степан Захаров работает в Туртасском коммунальном предприятии около 5 лет. Специалист с высшим профессиональным образованием изначально устроился на работу электриком, сейчас занимает должность энергетика и автоматизирует газовые котельные.

"Схему для управления котельной Степан Александрович собрал сам. По его рекомендациям заказали необходимые детали. Это первое его изобретение. Ранее на предприятии он занимался ремонтом импортного оборудования, производитель которого ушел с российского рынка. Признается, что это и стало толчком на разработку собственной схемы на основе отечественных материалов", - сообщил глава Уватского района Вячеслав Елизаров.

Разработку тестируют в одной из котельных района. Теперь она работает не по выстроенной вручную на контролере температуре, а по температуре наружного воздуха, согласно заложенному программному обеспечению, что позволяет поддерживать комфортную температуру воздуха в помещении.

Благодаря разработке управление котельной становится полностью автономным: автоматическое включение котлов, контролеров, управление сетевыми, подпиточными насосами. Фактически здесь человеку находится не нужно – все настраивается через телефон, таким же образом поступает информация об авариях, и уже при необходимости для устранения поломок на объект выезжает бригада.

Автоматизированная котельная сама себя тестирует и при необходимости самостоятельно подключает резервное оборудование, что позволяет продолжать подачу теплоснабжения без прерывания. Важным преимуществом внедрения системы является энергоэффективность – затрачивается меньше газа и электроэнергии.

В дальнейшем планируется усовершенствовать систему – в нее войдет контроль за пожарной сигнализацией и даже если будет взлом – система оповестит оператора о проникновении.

"Сейчас коммунальным предприятием совместно с ООО "Макси-Линк" проводится работы по обеспечению интернетом каждой котельной, что позволит настроить видеонаблюдение и считывать параметры датчиков удалено", сообщил глава района.